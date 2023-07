F1 GP Gran Bretagna 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

SILVERSTONE - La gara del Gran Premio di Gran Bretagna chiude l'undicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. A scattare dalla prima casella in griglia sarà Max Verstappen, seguito dalle sorprendenti McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, i quali sono riusciti a battere anche le Ferrari: Charles Leclerc, infatti, partirà quarto, mentre Carlos Sainz quinto. Il via alla gara è in programma domenica 9 luglio alle ore 16 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro su TV8 si parte in differita alle 19:00. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.