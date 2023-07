Red Bull, Verstappen è solo: Perez flop, Marko: "Siamo senza alternative"

SILVERSTONE - Per una Red Bull che vola, ce n'è ancora una che fatica: se Max Verstappen si prende un'altra pole position a Silverstone, infatti, dall'altra parte del box Sergio Perez conclude un altro sabato deludente, non riuscendo nemmeno a passare il taglio del Q1 (16° tempo, parte 15° dopo la squalifica di Bottas). Situazione che mette il messicano in una posizione decisamente scomoda per il futuro, e sul tema anche Helmut Marko ha detto la sua. Ai microfoni di Sky Sport Deutschland, il consulente della Red Bull non ha usato mezzi termini, spiegando: "È secondo in classifica e solitamente in gara fa bene, al contrario di De Vries. Per il momento quindi non faremo nessuna azione, anche perché non ci sono piloti disponibili per sostituirlo".