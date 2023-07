Classifica piloti F1: Leclerc e Sainz crollano dopo Silverstone

SILVERSTONE - Brutto passo indietro per la Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, dopo i passi avanti delle ultime settimane: Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente 10° e 9° in gara, perdono inevitabilmente terreno nella classifica piloti di F1. In particolare, lo spagnolo conserva la quinta posizione ma ha ora 38 punti di ritardo da Lewis Hamilton e vede George Russell ad appena una lunghezza; il più giovane dei piloti Mercedes ha infatti staccato anche Charles Leclerc. A comandare è ovviamente ancora Max Verstappen, che prosegue nel suo dominio, mentre con il secondo posto di Silverstone, Lando Norris entra in top-10.