Ferrari, a Silverstone figuraccia: Vasseur parla di paura, Leclerc di drs

SILVERSTONE - Si è chiuso nel peggiore dei modi il Gran Premio di Gran Bretagna per la Ferrari, che ha chiuso con Charles Leclerc 9° e Carlos Sainz 10°. Un weekend partito male già dal venerdì, con il monegasco che non era potuto scendere in pista per un problema tecnico che ha rovinato i piani, come ha spiegato Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport: "Non abbiamo fatto la simulazione gara con Charles, e abbiamo provato solo la soft nel long run. Ci siamo quindi spaventati per il degrado, puntando solo su medie e hard, ma anche con queste siamo rimasti conservativi. Con Leclerc avevamo impostato un target con le hard che era facile da raggiungere, ma non era buono". Interrogato poi sulla concorrenza, nel fine settimana che ha visto l'exploit di McLaren, Vasseur non si è detto preoccupato: "È tutta questione di ottimizzazione del pacchetto da un circuito all'altro. Ci vuole poco per passare dal secondo al decimo posto e viceversa, ora dobbiamo resettare tutto e sperare di essere più vicini alla prima posizione nella prossima gara". Intanto, questo risultato fa fare un grosso passo indietro ai piloti Ferrari nella classifica piloti di F1.