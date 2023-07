F1, Perez e la disamina impietosa: "Ma sento la fiducia della Red Bull"

ROMA - Max Verstappen sta dominando in maniera incontrastata il Mondiale 2023 di Formula 1 e lo ha ribadito a gran voce anche durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, conquistando un successo in maniera netta e perentoria. Dall'altra parte del box della Red Bull, però, Sergio Perez sta probabilmente vivendo il momento più complicato della sua carriera a livello di risultati. Il messicano ha tagliato il traguardo in sesta posizione, non riuscendo a dare grandi segnali di risveglio, ma è sicuro che la squadra punti ancora su di lui.