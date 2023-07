Maxi multa ad un 16enne: ruba l'auto della mamma e sfreccia per la città

Una nuova pazzia al volante per mano di un ragazzo sprovveduto e il tutto per pubblicare il video sui social. L'ultimo grave episodio arriva da Giussano , dove un 16enne rubava di notte la vettura della mamma per uscire con gli amici : il veicolo è stato ritrovato semi distrutto e la multa è stata salatissima.

Notte brava a Giussano

Il piano per diventare famosi sui social l'ha messo in atto di notte, quando sua mamma dormiva e non poteva accorgersi che la vettura mancava dal garage di casa. Il figlio minorenne e ovviamente sprovvisto di patente si aggirava per Giussano spostandosi da un locale all'altro insieme agli amici e registrando tutto con il suo telefono per pubblicare i filmati sulle piattaforme social. Alla fine, i Carabinieri hanno scoperto chi aveva apparentemente rubato quella Fiat 500 di colore nero: la mamma del ragazzo infatti aveva denunciato il furto dell'automobile, ma poco dopo in caserma è arrivata la chiamata del padre della donna il quale avvisava di aver trovato il veicolo parcheggiato davanti al cimitero della città. Dopo diverse indagini, è stato poi scoperto che in realtà il ladro in questione non era altro che il figlio.

Una multa che non dimenticherà

Il giovane insieme agli amici ha addirittura percorso in due notti diverse le strade di Giussano e dei comuni limitrofi di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza, registrando tutto con i loro smartphone per condividere il tutto sulle pagine social. La fIat 500 è stata ritrovata con diversi danni alla carrozzeria, con fiancate rigate, paraurti e fanali distrutti, forse a causa di diverse collisioni con altri veicoli e con cancelli privanti. Immediata la multa di ben 16mila euro per guida senza patente. Il veicolo è tuttora sotto fermo amministrativo.

