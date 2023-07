Ferrari, Vasseur getta la spugna: "Lavoriamo già per il 2024"

ROMA – La prima metà della stagione se n’è andata, e il dominio schiacciante della Red Bull obbliga tutti gli altri team, ormai, a guardare al futuro, visto che, nonostante i numeri rendano aritmeticamente tutto ancora possibile, Max Verstappen si appresterà a vincere il suo secondo titolo mondiale consecutivo. E c’è chi, tra i principali competitor della scuderia austriaca, non fa mistero di lavorare già alla stagione 2024. Come la Ferrari, che per stessa ammissione del suo team principal, Frédéric Vasseur, già pensa alla monoposto del prossimo futuro.