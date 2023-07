F1, clamoroso in AlphaTauri: torna Ricciardo, fuori De Vries

ROMA - Clamoroso ribaltone in casa AlphaTauri. Il team di Formula 1, infatti, ha deciso di far tornare in pista Daniel Ricciardo, in prestito dalla Red Bull, fino al termine di questa stagione. L'australiano prenderà il posto di Nyck De Vries, come annunciato dalla scuderia: "Scuderia AlphaTauri annuncia che Daniel Ricciardo si unità alla squadra, in prestito dall'Oracle Red Bull Racing, per il resto della stagione di Formula 1, a partire dal prossimo Gran Premio di Ungheria". Un segnale forte, che non farà stare tranquilli neanche Yuki Tsunoda e Sergio Perez.