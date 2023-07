F1, Marko corteggia Norris: "Ideale per la Red Bull, è il miglior giovane"

ROMA - Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, è stato il protagonista indiscusso del Gran Premio di Gran Bretagna, ma a cercare di rubare la scena all'olandese è stato Lando Norris. Il pilota della McLaren, infatti, grazie ai progressi compiuti dalla sua monoposto, è riuscito ad impensierirlo nei primi giri della gara di Silverstone, per poi concludere in seconda posizione. Il britannico è sicuramente uno dei giovani più interessanti nel circus e per lui non è da escludere un futuro in Red Bull.