Formula 1: ecco il poster di Monza, un inno alla velocità

Realizzato dall’ACI e da sempre oggetto di culto per i collezionisti, il poster di Monza 2023 non è semplicemente un atto di tradizione, ma un segno importante nella comunicazione di quello che il GP d’Italia è stato, è e soprattutto vuole essere. La sintesi perfetta di un glorioso passato, l’attesa per un presente mai così atteso e coinvolgente e l’entusiasmo per il futuro del circuito concreto con i lavori di ammodernamento che garantiranno la presenza di Monza nel calendario per i prossimi anni.



A caratterizzare il poster quindi il podio, la struttura iconica dell’Autodromo Nazionale che da ormai oltre vent’anni è un braccio proteso sul tracciato per la gioia dei tifosi protagonisti della tradizionale invasione di pista, nonché la torre di rilevazione, simbolo invece di ricerca e innovazione. Non poteva mancare la palazzina dei box, uno degli edifici più moderni dell’impianto.

Protagonista assoluta, ovviamente la Ferrari, nello specifico la SF-23 numero 16 di Charles Leclerc. Il monegasco, idolo dei tifosi di Maranello, sa bene cosa vuol dire vincere a Monza con la Ferrari. La sua macchina è in primo piano tra la Red Bull di Max Verstappen, decisamente lanciato verso la conquista del suo terzo titolo mondiale consecutivo, e l’Aston Martin di Fernando Alonso, vera sorpresa dei campionato con lo spagnolo che a 41 anni sta vivendo una seconda giovinezza. Tre monoposto lanciate sul rettilineo principale dando l’idea della velocità. A Monza top, come dimostra il record di 372,4 orari raggiunti nel 2002 dalla Williams motorizzata Bmw di Juan Pablo Montoya.

Un poster, infine, interattivo. Al suo interno compare infatti un QR code che rimanda al sito monzanet.it per scaricare l’app Monza 100, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili del GP d’Italia e gli ultimi biglietti disponibili, acquistabili anche sulla piattaforma di ticketone.it.