Hyundai Kona, il salto avanti. Design, qualità, motori: è show

Hyundai con la nuova Kona punta a rinforzare la sua presenza nel segmento B nella fascia più alta, sia come dimensioni che come offerta di prodotto. La vettura conferma l’intenzione della Casa di posizionarsi sul mercato con prodotti sempre più qualificati.

La nuova vettura ha un design decisamente moderno, è cresciuta nello spazio a bordo, è disponibile in diverse alimentazioni compresa quella full electric che arriverà a settembre, ma soprattutto ha una dotazione di serie di sistemi di assistenza alla guida e sicurezza che la pongono al vertice nella sua categoria.

Caratteristiche

L’auto è un Suv di 4,35 metri di lunghezza che grazie al passo aumentato a 2,66 metri ha acquistato una maggiore abitabilità interna che ha permesso di ottenere un bagagliaio di 466 litri, il 30% in più della versione precedente, che aumenta abbattendo i sedili, divisibili in modo frazionato 40:20:40. Il design della vettura è decisamente attuale e segue una serie di canoni stilistici innovativi che Hyundai sta utilizzando su altri modelli. La vettura è stata studiata partendo dalla versione elettrica, ecco quindi che troviamo un frontale molto chiuso con la presa d’aria nella parte inferiore con deflettori attivi per massimizzare l’efficienza aerodinamica che ha un coefficiente di 0,27. Grande importanza l’impronta luminosa, sia anteriore che posteriore, con le luci a Led. Anteriormente una striscia luminosa a tutta larghezza, tra il cofano e il frontale, rende facilmente distinguibile la vettura; la stessa luce la troviamo anche posteriormente ma di colore rosso. Il design complessivo della vettura dà una forte sensazione di solidità con i passaruota scolpiti e le protezioni inferiori che congiungono quello anteriore con il posteriore. Di discrete dimensioni la superficie vetrata laterale con la linea di cintura che sale posteriormente e si collega allo spoiler con un dettaglio in finitura satinata. Posteriormente il portellone, elettrico e comandato a distanza, con la terza luce dello stop perfettamente incastonata nello spoiler.

Versioni

Tre le versioni disponibili della nuova Hyundai Kona, quella di ingresso X Line, la più sportiva N Line e la più accessoriata X Class. La versione N Line è si distingue per i passaruota in tinta con la carrozzeria, una griglia anteriore dal design più sportivo e prese d’aria maggiorate, e un diverso design del paraurti. A seconda dell’allestimento i cerchi in lega sono da 17 o 18 pollici. Internamente la plancia è caratterizzata da un doppio display, ciascuno da 12,3 pollici, uno per il cruscotto e uno touch per il sistema di infotainment. Al centro troviamo i comandi del climatizzatore, le prese USB-C e lo spazio per la ricarica wireless dello smartphone, il pomello del drive mode e, nelle versioni più accessoriate, i comandi per il riscaldamento e raffreddamento dei sedili e del volante. Il selettore delle marce è invece posto accanto al volante. La vettura è dotata anche di head-up display per non distrarre il conducente dalla guida.

Motorizzazioni

La Kona è ora disponibile nelle motorizzazioni benzina con il 3 cilindri di 1.0 litri da 120 cv disponibile anche nella versione mild hybrid 48V, quest’ultimo anche con cambio automatico a 7 rapporti, e prezzo di partenza di 28.500 euro. La versione full hybrid ha invece un 4 cilindri di 1.6 litri da 105 cv a cui si aggiunge un propulsore elettrico da 32 kW (43,5 cv) per una potenza complessiva di 141 cv, cambio automatico a 7 rapporti, velocità massima 165 km/h e ha un prezzo di partenza di 34.500 euro. Hyundai ha preparato anche un’offerta per i clienti con una rata di 189 euro per 36 mesi e 10.00 chilometri annuali.