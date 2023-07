XEV YoYo MY2023, il tour

Dopo la presentazione di Milano, XEV YoYo MY23 è pronta a partire per un tour estivo all’insegna della spensieratezza e del divertimento. La city car 100% elettrica sta per rivoluzionare l’estate 2023 con una serie di eventi che attraverseranno l’Italia, durante i quali sarà possibile non solo vedere ma anche provare YoYo MY23. Organizzato in partnership con CA Auto Bank, che propone una soluzione altrettanto rivoluzionaria: InstantCar, il primo finanziamento auto ad esito istantaneo in Italia. Il MY 2023 della city car 100% elettrica (150 km di autonomia, 90 km/h di velocità massima, accesso alla ZTL e consumi ridotti), è ora disponibile in 4 versioni (Easy, City, Tech, Premium), con optional per tutte le esigenze e guidabile fin dai 16 anni. Il prodotto ideale per un finanziamento con InstantCar, il primo a offrire un finanziamento auto in Italia ad esito istantaneo, (importi fino a 15.000€ e durate fino a 72 mesi). Sviluppato da CA Auto Bank, InstantCar consente di ottenere una valutazione creditizia e completare il finanziamento in soli 3 minuti. Dalla partnership tra Xev e CA Auto Bank è nato il tour estivo di YoYo MY23, che partirà domani a Giulianova. Ecco le altre date: 15/7 Marina di Ragusa; 16/7 Reggio Calabria; 7/8 Sottomarina di Chioggia; a settembre: Cagliari.