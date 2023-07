Allo Juventus Museum la FIAT 520 del 1928 di Virginia Bourbon Agnelli

A partire dal prossimo sabato 15 luglio 2023, in concomitanza con i festeggiamenti per il 90esimo anniversario della fondazione del Museo Nazionale dell'Auto (Mauto), sarà esposta allo Juventus Museum la leggendaria FIAT 520 del 1928 . La vettura, appartenuta a Virginia Bourbon del Monte , moglie del presidente della Juventus Edoardo Agnelli , fu donata al Mauto nel lontano 1937 come segno di affetto e riconoscimento.

Un'auto carica di storia

La FIAT 520, prodotta tra il 1927 e il 1929 in oltre 20.000 esemplari, era disponibile in varie versioni, tra cui torpedo, berlina, cabriolet, spider e taxi. È stata la prima automobile italiana ad adottare la guida a sinistra, diventando un simbolo della passione che lega la famiglia Agnelli all'industria automobilistica e allo sport. L'ingresso all'esposizione sarà accessibile gratuitamente e non richiederà l'acquisto di un biglietto per lo Juventus Museum. L'automobile sarà visibile dal 15 al 23 luglio 2023.

La Juventus ha una nuova auto: è la Jeep Grand Cherokee