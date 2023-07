"Norris alla Ferrari, pre-accordo. Sainz-Audi 2025": F1, clamoroso Saward!

ROMA – La portata dell’indiscrezione (al momento di questo si tratta) è di quelle che impongono i più classici “piedi di piombo”. Ma l’autorevolezza della fonte, il celebre giornalista britannico Joe Saward , autentica istituzione nell’ambiente, unita alla concomitanza geografica (e temporale) con l’ultimo Gran Premio della stagione, che si è tenuto proprio in Inghilterra , a Silverstone , trasformano l’ultimo post pubblicato sul blog del cronista britannico in un’autentica bomba: Lando Norris (McLaren) sarebbe in procinto di trasferirsi alla Ferrari , con tanto di pre-accordo già sottoscritto tra le parti .

F1, mercato-piloti pronto ad esplodere

Lo scrive a chiare lettere, Saward, nel suo ultimo post intitolato “Green notebook from Dunkirk”: “Norris e Albon sono stati oggetto di voci molto diverse sul futuro nel fine settimana, sia in relazione alla Ferrari che alla Red Bull – riporta Saward - ci sono alcuni che credono che Lando possa già avere una sorta di pre-contratto con la Ferrari. Sempre dai rumors si pensa che Carlos Sainz andrà quindi all’Audi nel 2025, mentre altri pensano che Charles Leclerc impazzirà se dovesse dov’è alla Ferrari, e che alla Mercedes piacerebbe averlo. Non sto dicendo che tutto ciò sia vero, sto solo facendo notare ciò che si sente intorno ai paddock”. Ora, come detto, queste indiscrezioni andranno, in caso confermate. Oppure smentite. Certo è che le voci su Norris infiammano un ambiente già caldo, dove il tema dei piloti è da tempo al centro dell’attenzione. Mediatica e non solo.