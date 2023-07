F1, Hamilton e il gap con la Red Bull: “Necessario evitare nuovo monopolio”

ROMA – Mentre al momento in pista non sembra esserci storia, fuori dai circuiti si lavora per cercare di arginare lo strapotere della Red Bull, che ha virtualmente già chiuso il mondiale in corso, e che potrebbe avere davanti a sé un nuovo ciclo di dominio totale in Formula 1. Obiettivo che gli altri team, in primis Mercedes e Ferrari, stanno cercando di evitare a tutti i costi, con il “benestare indiretto” del Circus, che preme per mantenere alta la spettacolarità dell’evento iridato. Il che, tradotto, significa più spettatori e più guadagni. E uno degli ambasciatori di questa volontà sembra essere proprio Lewis Hamilton, che intervenuto in un podcast dell’emittente britannica BBC, pur ribadendo i meriti di Max Verstappen e del suo team, riconosce la necessità di “impegnarsi al massimo per riportare il mondiale in una potenziale situazione di parità tra le scuderie”.