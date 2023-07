F1, Leclerc a sorpresa: “Il flop Ferrari mi motiva ancora di più"

ROMA – Via le incomprensioni con il muretto, i dissapori con il compagno di squadra, Carlos Sainz , via le voci di mercato e i rumors su un suo imminente trasferimento verso altra sede. Charles Leclerc vuole la Ferrari , ora e per il futuro. Lo ribadisce dalle colonne del Guardian il numero 16, in un’intervista che spazza via ogni dubbio sul suo ruolo nel team del Cavallino.

F1, Nel futuro di Leclerc c’è la Ferrari

“Sono io il primo che vuole lottare per il titolo – ribadisce il monegasco dalle colonne del celebre quotidiano londinese – e anche se questa stagione ormai è molto lontana da come ce l'aspettavamo, non è frustrante. Anzi, mi motiva molto per riportare la Ferrari dove merita di essere, che è costantemente al top. Una volta arrivati lì, sono sicuro che sarà un momento molto, molto speciale. Guidare quest’auto è qualcosa di molto speciale, e lo sarà sempre”. E sulle frizioni con il team: “Io dico alla squadra quello che penso, e la squadra dice quello che pensa. Questo è il modo per andare avanti – prosegue Leclerc - non credo che la fiducia sia mai stata un problema. Abbiamo una visione molto diversa all'interno della macchina rispetto a quella che ha il team sul muretto dei box, quindi queste cose accadono”.