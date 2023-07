Valentino Rossi show a Misano: vince Gara 2 nel GT World Challenge

MISANO ADRIATICO - Valentino Rossi e Maxime Martin si impongono in gara-2 a Misano, nella tappa valevole per il GT World Challenge Europe 2023. La BMW del team Wrt trionfa sulla pista romagnola, a due passi da Tavullia e dalla vera casa del Dottore. Seconda piazza per l'Audi della coppia formata da Christopher Haase e Lucas Légeret, mentre a chiudere il podio c'è un'altra BMW targata Wrt, guidata da Thomas Neubauer e Jean-Baptiste Simmenauer.