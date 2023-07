L'estate è arrivata, e con essa anche la crescita di autovelox: che succede?

Questo è il perido degli spostamenti. L'estate è da sempre la stagione più attesa, quella in cui si fanno i bagagli per approdare in meravigliose mete estive che garantiscono pace e relax. Il problema, però, è che la strada si riempie d'auto e in alcuni tragitti bisogna ora stare attenti. Se, per esempio, si decide di andare da Roma a Bari, lungo la statale Telesina si potrebbe rischiare di incorrere a più di una multa. Questa è un tratta d'asfalto di 25 km che va da Benevento fino a Caianello, e sulla quale adesso sono stati installati ben 7 autovelox.