Bimbo sfreccia sulla mini moto tra i pedoni: denunciata la madre

Senza alcuna preoccupazione

Arrivati i Carabinieri sul posto, hanno prima proceuto a fermare il piccolo che stava correndo da una parte all'altra della piazza, per poi passare alla mamma: la donna è stata presa in custodia e denunciata per abbandono di minore, poiché aveva lasciato il suo bimbo senza alcuna supervisione. Forse la madre non era al corrente che il mezzo su cui si stava divertendo il piccolo può arrivare anche a 50 km/h e che può rivelarsi anche molto pericolose se non utilizzato davanti ad un adulto e in un luogo adatto, senza persone che rischino ogni minuto di essere investite o colpite dal veicolo stesso.

