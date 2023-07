F1, diretta tv GP Ungheria 2023: orari e programmazione

ROMA - Dopo una settimana di pausa in seguito al weekend di Silverstone, torna il mondiale di F1 con il Gran Premio di Ungheria 2023 valido come dodicesimo appuntamento. Si arriva all'Hungaroring con la Ferrari chiamata a riscattare l'appuntamento britannico totalmente negativo , con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno chiuso ai limiti della zona punti. L'appuntamento di Silverstone ha visto invece una McLaren in grande spolvero, alla pari con la Mercedes di Lewis Hamilton alle spalle del solito Max Verstappen . Si comincia venerdì 21 luglio alle ore 13:30 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 17:00 andrà in scena la seconda sessione di prove libere. Nella giornata di sabato 22 luglio alle ore 12:30 la terza sessione di libere, mentre in seguito, alle 16:00, le qualifiche. Domenica 23 luglio l’atteso appuntamento con la gara alle ore 15:00 .

F1, come vedere il GP di Ungheria 2023

Il Gran Premio di Ungheria 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Come di consueto, le prove libere non saranno visibili su TV8, dove però verranno trasmesse qualifiche e gara in chiaro. Infine, come di consueto, su tuttosport.com sarà possibile seguire il live della gara sulla pista britannica.