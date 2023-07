Sfiorata tragedia: aereo sta per schiantarsi, ma all'ultimo si salva

Quando si pensa all'aereo, si immaginano due cose: il mezzo che ci porta ad esplorare ogni singola parte del mondo, anche quella più lontana, e l'unico dal quale non ne usciamo vivi se si schianta. Il più delle volte, infatti, la caduta di un'aereo equivale a una grossa tragedia. Alcuni film o serie tv ci dimostrano però il contrario, basti pensare all'ultimo film di Gerard Butler, The Plane, o all'episodio di Grey's Anatomy, o ancora a Manifest. Pur essendo opere di finzione, non è detto che quell'accadimento non possa avverarsi. Un esempio – ovviamente molto lontano - lo abbiamo con il volo Allegiant 227 , partito dalla Carolina del Nord e diretto a St. Petersburg, in Florida .

A bordo 179 passeggeri

A quanto pare, secondo la CNN (emittente televisiva USA), “ il volo Allegiant 227, in rotta da Asheville, NC, a St. Petersburg, FL, è stato vittima di una serie di forti turbolenze prima dell’atterraggio”. Erano 179 i passeggeri che, ad un certo punto, hanno davvero temuto il peggio quando l'aereo ha iniziato a precipitare nel vuoto per oltre 15000 metri, dopo aver subito uno stallo. Sono stati due minuti, ma interminabili. Minuti in cui coloro che stavano a bordo avranno pensato di tutto, in primis di morire. All'Allegiant 227 mancavano 15 minuti per atterrare e si stavano svolgendo le manovre di preparazione. Per fortuna, alla fine, tutto si è risolto per il meglio grazie al pilota che è riuscito a compiere una manovra esemplare evitando lo schianto.

