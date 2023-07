AlphaTauri, Ricciardo: “Incuriosito da Marko, non ci ho pensato un attimo”

ROMA - In attesa del ritorno all'azione dopo il Gran Premio di Silverstone, con il round di Ungheria in programma questo weekend, il mondo della F1 è stato scosso dalla mossa di Red Bull di silurare Nyck De Vries in AlphaTauri per richiamare Daniel Ricciardo. "La chiamata di Helmut Marko? Mi sono detto, ‘sentiamo cosa vuole’. È bello perché ti prepari per un qualcosa, quindi ero curioso di sapere cosa sarebbe successo - ha dichiarato ai microfoni della F1 -. Non ho avuto bisogno di pensarci molto, sento di tornare a far parte della famiglia, mi sento a casa. Non c’era dubbio che avrei detto di sì, ho solo dovuto affrontare la realtà del fatto che sarebbe successo molto presto". Termina così il periodo lontano dalla griglia per Ricciardo, che riguardo a questi mesi ha aggiunto: "Mi sono goduto questi sei mesi di pausa, sono stati positivi per me. Ma con l’aumentare dei weekend a cui ho assistito e del lavoro al simulatore, ero sicuro che mi sarebbe tornata la voglia di gare".