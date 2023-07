Vettel e il ritorno in F1: “Ho parlato con Domenicali, ho diverse idee”

ROMA - Sebastian Vettel ha lasciato la F1 al termine della passata stagione, ma il suo nome, visto l'enorme lascito non solo tecnico ma anche umano, fa spesso capolino nei temi di discussione che si creano. Molti di questi riguardano ipotesi sul ritorno del tedesco nel Circus; in tal senso, il quattro volte campione del mondo con Red Bull, direttamente dal raduno annuale del Goodwood Festival of Speed, ai microfoni di TalkSport ha rivelato: "Sono andato al Gran Premio di Monaco, ho avuto un buon incontro con Stefano Domenicali. Sto parlando con la F1 e ho già qualche idea".