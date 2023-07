Audi e Madonna di Campiglio, 10 anni insieme per sostenibilità e sport

Il marchio tedesco Audi e la bellissima località montana di Madonna di Campiglio hanno raggiunto il grande traguardo di ben 10 anni di collaborazione basata sulla sostenibilità e gli sport invernali. La Casa automobilistica è ormai da tempo impegnata nella promozione di una mobilità sempre più green e al rispetto dell'ambiente e per questo la scelta della location non è ovviamente casuale.

Una partnership lunga 10 anni

Funivie Pinzolo Spa è uno dei partner coinvolti, che ha raggiunto la neutralità carbonica riducendo e compensando le proprie emissioni di CO?. La collaborazione si basa anche sulla lunga tradizione di Audi nel supporto agli sport invernali, come Title Sponsor della Coppa del Mondo di Sci FIS e la partnership con la Federazione Italiana Sport Invernali. L'iniziale presenza di Audi a Madonna di Campiglio come "Home of quattro" si è evoluta in una presenza costante, con eventi come l'Audi quattro Ski Cup.

Stazioni di ricarica e modelli green

Audi ha anche sostenuto lo sviluppo della mobilità elettrica nella zona, installando stazioni di ricarica elettrica e presentando modelli completamente elettrici come l'Audi e-tron. La partnership tra Audi e Madonna di Campiglio si è ulteriormente rafforzata con la realizzazione degli Audi Talks, incontri sulla sostenibilità, e la presentazione dell'Audi Q4 e-tron. Recentemente, è stata presentata l'Audi electric mountain bike, evidenziando l'impegno di Audi verso la decarbonizzazione.