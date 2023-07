Anziano contromano sulla statale: "Mi sono confuso, non so la strada"

Le strade e le autostrade italiane stanno diventando sempre più pericolose. In tanti infatti purtroppo vengono beccati contromano mettendo in grave pericolo la loro vita e quella degli altri, spesso anziani che si confondono e non conoscono le strade. È il caso di questo vecchietto di Caltanissetta fermato sulla stradale.

In fuga dai Carabinieri contromano fra i pedoni: attimi di terrore in Brianza

Patente revocata e auto sequestrata

Allertati dagli altri automobilisti, gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti tempestivamente, agendo come vettura di sicurezza e attivando l'illuminazione di emergenza "Rallentare", quasi paralizzando il flusso del traffico fino a raggiungere l'automobile dell'anziano conducente e fermandola in un'area di sosta. Alle Forze dell'Ordine, il novantenne ha dichiarato di essersi confuso in quanto non conosceva quel determinato tratto stradale. L'anziano è stato scortato presso la questura, dove gli è stata revocata immediatamente la patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per una durata di tre mesi.

Nuovo Codice della Strada, tutte le modifiche approvate