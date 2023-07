F1, Domenicali sul budget cap: “Se team non in regola sanzioni sportive”

Il ceo del Formula 1 Group auspica in penalizzazioni sul campo e non economiche per chi non sia in linea con i parametri FIA

18 . 07 . 2023 16:31 1 min formula1domenicali

© Getty Images

ROMA – Secondo i beninformati è atteso per la fine di luglio il rilascio, da parte della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), del “bollino di conformità” per i team della Formula 1 che avranno dimostrato di essere in linea il nuovo tetto dei costi, introdotto lo scorso anno. Un passaggio tanto atteso quanto temuto, visto che proprio lo scorso anno più di un team si è mostrato inadempiente, andando incontro a “semplici” sanzioni economiche. Quest’anno però il CEO del Formula 1 Group, Stefano Domenicali, auspica che eventuali sanzioni vengano comminate sul piano sportivo e non pecuniario. F1, Domenicali sul Budget Cap: “Punizioni sportive per chi sbaglia” “L’auspicio è che in caso di infrazione la penalità sia sportiva – ha detto Domenicali al portale motorsport.com - è una cosa che abbiamo chiesto in modo molto chiaro. Ci sono tre regolamenti da rispettare, sportivo, tecnico e finanziario, e le eventuali infrazioni devono essere punite con provvedimenti sportivi. Non si può andare in altre direzioni”. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere F1, piloti in pena per stagione '24 F1, Domenicali su 2026 Tutte le news di Motori

