Scende alla stazione sbagliata e torna indietro a piedi: treni fermi

Sono tanti i modi per passare il tempo sul treno. C'è chi si riposa, chi ascolta la musica, chi legge e chi è al telefono, magari controllando le ultime notizie sui social network. Questo modo di distrarsi però può portare qualche problema nel caso in cui non ci si renda conto di essere arrivati a destinazione . È il caso di questa donna a Roma che ha causato un blocco del traffico ferroviario per una decisione assurda.

A piedi sui binari

Scesa ad Acilia, la 63enne ha proceduto camminando lungo la galleria sotterranea e fortunatamente gli addetti alla sicurezza, oltre che lo stesso macchinista, che se ne sono accorti e hanno lanciato subito l'allarme. Il traffico ferroviario è stato subito interrotto per almeno mezz'ora. Per lei è immediaramante scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Le conseguenze sono state ovviamente gravi, sia per quanto riguarda il disagio causato agli altri pendolari che hanno dovuto fronteggiare ritardi e cancellazioni, sia per la sicurezza delle persone che già si trovavano sui convogli in transito alle stazioni interessate.

