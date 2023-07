Supercar a rischio: quelle del Sultano del Brunei soffrono il caldo

Nel Brunei, oltre ad affascinanti templi, c'è un altro tesoro dal valore enorme: la collezione di auto più costosa del mondo . appartenente al Sultano Hassanal Bolkiah, questo immendo parco auto che conterebbe ben 7mila supercar dal valore di 4,5 miliardi di euro, è però in pericolo: le alte temperature e l'umidità potrebbero rovinare la carrozzeria.

Troppo caldo umido

Questa incredibile collezione annovera alcune delle auto più rare e desiderate al mondo, con nomi come Ferrari F40, McLaren F1 e Rolls-Royce che attirano l'attenzione degli appassionati e dei collezionisti di tutto il pianeta. Nonostante si dica che, a causa di una serie di difficoltà economiche, Bolkiah sia stato costretto a considerare la vendita di parte della sua preziosa collezione, non è riguardo agli altri collezionisti pronti ad assaltare le sue auto la più grande preoccupazione. Le sue supercar sono spesso sottoposte a costose operazioni di restauro poiché il clima tropicale e umido potrebbe rovinarle. Le condizioni climatiche della regione del Brunei infatti, con elevate temperature e umidità costante, non solo mettono alla prova i "normali" proprietari di auto, ma anche le preziose carrozzerie e i materiali di altissima qualità con cui sono prodotte le supercar del sultano.

