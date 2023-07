F1, Horner ‘frena’ Ricciardo: le parole sul futuro in Red Bull

ROMA - Nel Gran Premio di Ungheria si assisterà al grande ritorno di una vecchia conoscenza della F1, ovvero Daniel Ricciardo, che correrà con l'AlphaTauri dopo che la scuderia di Faenza ha licenziato Nyck De Vries. Per l'australiano, in prestito dalla Red Bull dopo la prima parte di stagione passata da riserva, si tratta di una grande possibilità per puntare a un posto da titolare proprio nel team di Milton Keynes, ma non da subito. Christian Horner, infatti, nel corso dell'ultima puntata di F1 Nation ha dichiarato: "L'obiettivo di Ricciardo è un sedile in Red Bull nel 2025. Al momento per lui non ci sono pensieri o aspettative che vadano oltre il termine della stagione. Ovviamente, il prossimo anno i nostri piloti saranno ancora Checo e Max, ma è sempre una cosa buona avere un pilota di riserva talentuoso".