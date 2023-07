Ferrari, Vasseur: “In Ungheria ci aspettiamo di lottare con i primi"

ROMA - Il mondiale di F1 riparte dall'Ungheria dopo due settimane di pausa che hanno fatto seguito al weekend di Silverstone, in cui la Ferrari ha deluso le aspettative portando Charles Leclerc e Carlos Sainz a chiudere rispettivamente in nona e decima posizione. A Budapest, quindi, il team di Maranello si presenterà con l'intenzione di riscattarsi. Intenzione confermata da Frederic Vasseur, che ha dichiarato: "Arriviamo a questo appuntamento determinati a continuare il percorso di crescita iniziato con gli aggiornamenti introdotti nelle ultime gare. A Silverstone le cose non sono andate come speravamo, ma in Canada e in Austria abbiamo fatto dei chiari passi avanti e in Ungheria crediamo ci siano le condizioni per dare a Charles e Carlos una vettura performante".