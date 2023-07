Renault Clio, il rilancio: l'evoluzione senza fine

Sono passati 33 anni e cinque generazioni dal lancio della prima Renault Clio e in questo lasso di tempo ne sono state vendute oltre 16 milioni di esemplari, un risultato che l’ha fatta diventare la vettura francese più venduta al mondo . Con questa nuova versione la Casa conferma l’importanza di un modello che si è saputo reinterpretare con il passare del tempo e delle generazioni per essere sempre di grande appeal per il pubblico.

Come cambia il design

Oggi la nuova Renault Clio si presenta con una gamma semplificata e con un design rinnovato che riprende gli stilemi di

altri modelli della Casa francese. Il nuovo design si percepisce già dal frontale con in evidenza la griglia a scacchi della presa d’aria centrale. Nuova anche la forma delle luci di posizione che riprendono, alla rovescia e su ciascun lato, il disegno della losanga, il tradizionale logotipo della Renault. I fari dal design più sottili sono completamente a Led, e contribuiscono a rendere più grintoso il frontale della vettura grazie anche ai deviatori di flusso dell’aria che hanno grandi dimensioni.

Tre versioni, cinque motorizzazioni

La scelta della Casa francese è stata anche quella di semplificare gli allestimenti disponibili, che ora sono solamente tre con cinque diverse motorizzazioni. Evolution è l’allestimento entry level, seguito da Techno mentre il top di gamma è l’Esprit Alpine. Le cinque motorizzazioni prevedono alimentazioni ibride, bi-fuel (benzina e Gpl), benzina o Diesel. Un’ampia scelta che permette di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La versione d’ingresso è disponibile con tutte le motorizzazioni offerte dalla Casa che vanno dai benzina tre cilindri 1.0 litri da 65 e turbo da 90 cv, al Diesel 1,5 litri da 100 cv, passando per il Gpl con il 3 cilindri 1.0 litri sempre da 100 cv, fino a concludere con il rinnovato full hybrid da 145 cv. Più si sale di allestimento, più diminuiscono le opzioni di motorizzazione: ecco quindi che il Techno si può scegliere solo tra il benzina 90 cv, il Diesel e il full hybrid, per terminare con l’Esprit Alpine che prevede solamente la motorizzazione full hybrid da 145 cv. Il propulsore E-Tech full hybrid è dotato di gestione automatica dell’intervento del motore elettrico, alimentato da una batteria da 1,2 kWh. Il sistema utilizza la propulsione elettrica quanto possibile, fino anche all’80% del tempo quando ci si muove in città. È possibile scegliere tra tre modalità d’impiego, selezionabili dallo schermo touch al centro della plancia, compresa quella più sportiva che assicura risposte più pronte di motore e cambio automatico. Tra le migliorie tecniche di questa nuova versione della Renault Clio anche il servosterzo elettrico che adegua le sue risposte alla modalità di guida selezionata. Le prestazioni dichiarate dalla casa sono di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9”3, mentre la velocità di punta è limitata a 180 km/h che assicura consumi interessanti di quasi 24 km/litro.

Interni e prezzo

Gli interni della nuova Renault Clio sono realizzati con materiali riciclabili e biologici sino al 60% dei componenti, con l’esclusione totale della pelle di origine animale. La strumentazione del cruscotto è digitale con schermo da 10” sulla versione Esprit Alpine. Mentre al centro della plancia troviamo il tradizionale schermo touch da 9.3 pollici del sistema multimediale Easy Link con navigatore integrato di serie e collegamento wireless ad Android Auto e Apple CarPlay. A bordo anche i più recenti dispositivi di sicurezza e aiuto alla guida. I prezzi partono da 17.250 euro per la versione Evolution con il motore da 65 cv, perfetta anche per neopatentati, fino ai 26.550 euro per la Esprit Alpine.

