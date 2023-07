LBX e il “Car Wash” Lexus

Il "Car Wash" in stile Lexus

Il primo appuntamento aperto al pubblico si è svolto a Milano ieri, e proseguirà oggi, nello scenografico cortile di Palazzo Bovara, in Corso Venezia 52, dove il nuovo LBX è stato esposto in anteprima nazionale. I visitatori, oltre ad ammirare la vettura, saranno accolti da un’installazione multisensoriale che rivisita il concetto tradizionale di autolavaggio e inviterà gli ospiti a immergersi in uno spazio ispirato alla Lexus LBX. Il “Car Wash” in stile Lexus, infatti, non è progettato per le auto bensì per le persone, prendendo spunto da un’antico concetto di ospitalità giapponese chiamata Omotenashi, l’evento permetterà agli ospiti di rilassarsi ed evadere dalla calura estiva della città.

Gli ospiti potranno passeggiare in tranquillità per attraversare una serie di strutture con l’illusione di passare attraverso getti d’acqua, archi nebulizzanti e un giardino zen in un’atmosfera di colori e forme. L’esperienza sensoriale si concluderà ammirando il nuovo Lexus LBX su uno sfondo dinamico composto da materiale fluttuante.

