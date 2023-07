F1, classifica Forbes: la Ferrari è ancora la scuderia che vale di più

ROMA – Per una Ferrari che fatica in pista c’è una Ferrari che domina, ancora una volta, la speciale classifica dei team di maggior valore economico nella Formula 1 . A rivelarlo è la graduatoria, aggiornata al 2023, della testata specializzata Forbes, che ancora una volta, come già accaduto nel 2019, vede la scuderia di Maranello al comando tra i team del Circus , con un valore complessivo di 3,9 miliardi di dollari . Segue, a 3,8 miliardi, la Mercedes , mentre la Red Bull è “soltanto terza”, con 2,6 miliardi di valore del brand.

F1, Ferrari al top per valore economico

Rispetto al 2019, la Rossa ha incrementato la propria quotazione del 189%, con ricavi saliti a 680 milioni di dollari. Meglio, in termini di aumento di valore, ha fatto solo la Mercedes, che pur crescendo del 274% rispetto a tre anni fa non è riuscita a scalzare il Cavallino dalla vetta della classifica. Ed è il valore complessivo del movimento ad essere aumentato in maniera esponenziale, passando dai 500 milioni di dollari del 2019 ai quasi 2 miliardi di quest’anno. Segno dei risultati positivi, in termine di ricavi, ottenuti dalla gestione di Liberty Media, che ha acquistato il marchio nel 2017 e nel corso degli anni ha modificato le regole e aumentato il numero di gare. Operazione che, a quanto pare, ha dato i suoi frutti.