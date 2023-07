F1, De Vries dopo il caso Ricciardo: “Fa male essere cacciati così”

ROMA – Parla per la prima volta dopo il caso che lo ha visto improvvisamente “appiedato” dall’Alpha Tauri in avvicendamento con Daniel Ricciardo, che ha sua volta farà invece il ritorno in Formula 1. E nel farlo Nyck De Vries usa toni da pilota navigato, a dispetto della giovane età. Preferendo i ringraziamenti alle polemiche, ma non prima di ammettere che “interrompere un rapporto in questo modo è una cosa che sicuramente fa male”