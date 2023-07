F1, Sainz: “In Ungheria Ferrari competitiva se le condizioni sono buone”

ROMA – “Meteo permettendo, in Ungheria possiamo essere davvero competitivi, e lottare per le prime posizioni”. Parola di Carlos Sainz, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Ungheria, che animerà il week-end in arrivo. Il pilota della Ferrari quest’anno non è ancora mai andato a podio, e vorrebbe interrompere quanto prima questa striscia negativa. Ma, per sua stessa ammissione, “ci sono alcuni fattori che non riusciamo ancora a controllare”.