Dalle piste alpine all'autodromo di Imola: Sofia Goggia alla guida di Audi RS e-tron GT

Campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, Sofia Goggia si è cimentata al volante della full electric Audi, raccontando come la ricerca delle performance più evolute derivi dal desiderio di mettersi sempre in gioco e di guardare oltre i propri limiti, anticipando il futuro. Perché solo così avanguardia e progresso si fondono assieme e consentono di affrontare esperienze uniche ed appassionanti, nel pieno rispetto dell’ambiente. Capace di abbinare prestazioni da supercar – in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e di passare da 0 a 200 km/h in meno di 11 secondi – a un design dalle linee emozionali al punto da essere definita da Marc Lichte, Responsabile del Design Audi, “l’auto più bella che abbia mai disegnato”, a un’autonomia sino a 487 chilometri WLTP e alla nuova trazione quattro elettrica, Audi RS e-tron GT scrive un ulteriore capitolo della storia del Brand, introducendo anche stilemi che caratterizzano i futuri modelli a zero emissioni dei quattro anelli.