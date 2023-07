Fa sesso con un uomo (in un film) e riceve una Lamborghini dal marito

Sta diventando virale il video che mostra la sorpresa che Adam John Grandmaison ha fatto alla moglie, la pornostar Lena The Plug. L'oggetto della sorpresa è una Lamborghini, ma non è tanto questo a fare notizia. Piuttosto il motivo del regalo. La donna, infatti, avrebbe girato per la prima volta alcune scene di sesso con un uomo e il marito, per dimostrarle il suo orgoglio per il "traguardo" raggiunto, l'ha voluta stupire con una costosissima auto.