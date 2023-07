F1, Verstappen: “Non penso a record vittorie. Bene aggiornamenti Red Bull”

ROMA – Max Verstappen non pensa al record posto a pochi passi dalla Red Bull. Che vincendo anche in Ungheria raggiungerebbe lo storico traguardo delle 12 vittorie consecutive in Formula 1, come mai nessuno era riuscito fino ad ora. Il campione del mondo in carica, però, non sembra interessato a statistiche e calcoli, quanto piuttosto a continuare a vincere con la sua monoposto