Autista manca la fermata: un uomo rimasto a piedi lo segue e lo aggredisce

Quello che sembrava un errore innocente di un autista di autobus ha portato ad un catastrofico epilogo. A Udine un uomo alla fermata si è visto passare davanti il mezzo che non si è fermato. Il pendolare sarebbe quindi salito su un altro mezzo per poi raggiungere il conducente sbadato e insultarlo .

Un passeggero troppo nervoso

La vicenda è iniziata quando un pendolare, che attendeva l'autobus della linea 5 in una fermata della città, ha segnalato una presunta mancata fermata dell'autista, che lo ha lasciato lì ad aspettare. Non avendo intenzione di attendere il prossimo bus, l'uomo ha deciso di salire su un altro veicolo disponibile. Le cose sono peggiorate quando ha riconosciuto l'autista dell'autobus precedente alla stazione e ha deciso di insultarlo e prenderlo a parolacce. La discussione è rapidamente diventata intensa e ha attirato l'attenzione di numerosi presenti e passeggeri. Alla fine è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per riportare la calma e separare i due che intanto se ne stavano dicendo di tutti i colori. Nel mentre, le corse degli autobus della zona hanno subito ritardi di circa un quarto d'ora.

