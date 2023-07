La Lamborghini Countach ispira un'auto assurda: ecco Lo Res

Fa sesso con un uomo (in un film) e riceve una Lamborghini dal marito

Punta tutto sull'estetica

Lo Res non offre certo le prestazioni di una supercar, ma punta tutto sul design grazie alle sue linee spigolose e futuristiche evocano l'immagine di una navicella spaziale piuttosto che di un'automobile tradizionale. Infatti, il cuore pulsante di questa singolare creatura non è un possente V12, ma un modesto motore elettrico in grado di spingere il veicolo a quasi 50 km/h.

Effetto sorpresa

Il team di progettisti di United Nude ha deciso di abbandonare tutti gli elementi distintivi della celebre Countach, semplificandone le forme e privandola di qualsiasi sovrastruttura superflua. Il risultato è un corpo quasi nero-trasparente, realizzato con policarbonato.

L'accesso all'abitacolo si rivela sorprendente, con l'auto che si apre come una conchiglia per rivelare due sedili, sebbene disposti in modo non convenzionale. Mancano specchietti e cinture di sicurezza, e la posizione di guida è così vicina al suolo da far sentire i conducenti come se stessero percorrendo le strade a bordo di un'astronave.

