Furto d'auto per Cristan De Sica: la Fiat 500 trovata nelle case popolari

Furto e poi ritrovamento. Sono stati due giorni movimentai per l'attore romano Christian De Sica : il tutto è iniziato lo scorso martedì 18 luglio quando ha parcheggiato la sua auto a Tor Bella Monaca. Dopo poche ore l'auto era sparita ed è stata ritrovata non lontano dalle Forze dell'Ordine.

Furto con scasso

Per fortuna, la mattina successiva, la Polizia di Roma Capitale, supportata dagli agenti del VI gruppo Torri, ha svolto un lavoro eccellente e ha trovato la citycar. Le Forze dell'Ordine, dopo un'intensa attività di ricerca, hanno battuto a tappeto tutta la zona circostante, seguendo ogni possibile pista per rintracciare il veicolo rubato. La Fiat 500 è stata ritrovata nei parcheggi sotterranei delle case popolari di largo Ferruccio Mengaroni. Il mezzo, purtroppo, presentava danni riconducibili allo scasso, ma è comunque stata riconsegnata a De Sica. Le indagini per risalire al responsabile sono ancora in corso.

