F1, pioggia e caos alle FP1 d’Ungheria: Sainz out, Perez a muro, Russel 1°

MOGYOROD (UNGHERIA) – Succede di tutto alla prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria. Con la pioggia che arriva proprio durante la FP1, Perez va a muro e danneggia pesantemente la sua Red Bull, che diventa un rebus in vista della seconda sessione. Prima bandiera rossa e primo rientro ai box, seguito poco dopo dal testacoda della Ferrari di Sainz, costretto pure lui a terminare le prove in anticipo. Tempi altissimi, sempre causa pioggia. Chiude al primo posto la Mercedes di Russel, con Leclerc settimo e Verstappen addirittura 19esimo. 14esimo tempo per Daniel Ricciardo, al suo rientro in Formula 1.