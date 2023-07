FP2 Ungheria, Leclerc e la Ferrari chiudono in testa. Red Bull “nascosta”

MOGYOROD (UNGHERIA) – Charles Leclerc è il più veloce nella seconda sessione di prove libere all’Hungaroring. In assenza di pioggia la Ferrari numero 16 del monegasco fa registrare il miglior tempo con gomma Rossa (1:17.686), e lancia ottimi segnali anche sul passo gara. Secondo posto per Lando Norris (McLaren), terzo per Pierre Gasly (Alpine). Decimo Carlos Sainz, che probabilmente risente del testacoda della prima sessione. Andamento attendista, invece, per le Red Bull, apparse leggermente sbilanciate rispetto al solito. Che sia pretattica in vista delle qualifiche? In sofferenza la Mercedes di Hamilton, che chiude 16esimo.