Ferrari, Sainz “eliminato” da Leclerc nel Q2: partirà 11° in Ungheria

MOGYOROD - Sabato nero per Carlos Sainz al Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari è stato infatti eliminato nella seconda fase di qualifica, e comincerà la gara di domenica solo dall'undicesima casella in griglia. Decisivo per l'eliminazione di Sainz l'ultimo tempo firmato da Leclerc, che ha retrocesso in undicesima posizione nella classifica tempi il compagno di squadra Sarà quindi una gara di rincorsa per lo spagnolo, obbligato a risalire la china per ottenere punti importanti. Un'altra eliminazione pesante da segnalare è quella di George Russell, fuori già nel Q1 all'Hungaroring.