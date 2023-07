Ferrari, Vasseur e il flop qualifica in Ungheria: "Colpa nostra"

MOGYOROD - Una qualifica non certo entusiasmante per la Ferrari al Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Per Frederic Vasseur, però, il nuovo format delle qualifiche non ha influito: "E' uguale per tutti - ha detto a Sky Sport -. Abbiamo faticato molto di pià ad avere un quadro chiaro prima della sessione e a gestire bene le gomme. Non abbiamo fatto un buon lavoro in questo senso. Ci aspettavamo molto di più per le qualifiche, perché anche nelle prove libere 2 e nelle varie simulazioni eravamo andati bene. Non dobbiamo cercare delle scuse, se è andata così vuol dire che siamo stati noi a non lavorare bene". Un'opinione diversa rispetto a quella di Carlos Sainz, che invece ha additato il format di qualifica introdotto in questo weekend come co-responsabile del suo undicesimo posto.