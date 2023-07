Ferrari, Leclerc dopo le qualifiche: "Nuovo format? Non ci penalizza"

MOGYOROD - Charles Leclerc ha parlato dopo il sesto posto in qualifica al Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari non ha chiuso troppo lontano dai primi, e ai microfoni di Sky Sport mostra il rammarico per il risultato mancato: "Durante il tentativo, a un certo punto ho perso le gomme posteriori e avrò perso 5 centesimi, che sarebbero stati buoni per guadagnare un po' di posizioni - le sue parole -. Però il giro era buono. Facciamo fatica in generale, abbiamo una McLaren davanti a sorpresa ancora oggi. Hanno fatto un passo in avanti in generale".