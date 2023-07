Ferrari, Leclerc e il pit stop da incubo: Vasseur spiega cosa è successo

MOGYOROD - Charles Leclerc è protagonista di uno sfortunato episodio durante la gara del Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento della Formula 1. Il pilota della Ferrari, durante la sosta ai box per montare le gomme hard, rimane fermo dai meccanici per quasi 10 secondi, rientrando in pista dopo aver perso diverse posizioni. Da chiarire il motivo di un pit stop così prolungato all'Hungaroring, pochissimi minuti dopo una sosta perfetta per il compagno di squadra Carlos Sainz.