Ferrari, Ungheria da dimenticare per Leclerc: 5 secondi di penalità

MOGYOROD - Arriva anche una penalizzazione di cinque secondi per Charles Leclerc nel Gran Premio d'Ungheria, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha subito la sanzione dopo che i sensori in pit lane hanno segnalato il superamento dei limiti di velocità, facendo scattare l'investigazione per speeding e la successiva penalità. Nella prima sosta il monegasco era inoltre rimasto fermo per dieci secondi a causa di un problema alla pistola durante la sostituzione di una gomma.