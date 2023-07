Ferrari, Sainz deluso: il pit stop di Leclerc e la superiorità dei rivali

ROMA - Max Verstappen continua a dominare incontrastato il Mondiale di Formula 1 , conquistando il successo anche nel Gran Premio di Ungheria 2023 . L'altra faccia della medaglia, invece, mostra una Ferrari ancora in grande difficoltà e lontana anche dalle dirette avversarie per il ruolo di seconda forza nel campionato. Se McLaren e Mercedes hanno confermato una buona crescita, Charles Leclerc e Carlos Sainz devono nuovamente fari i conti con diversi problemi che li hanno costretti al limite della zona punti.

Sainz: "Pit stop Leclerc? Hanno compensato"

“A mio avviso non c'è molto da dire sul pit-stop di Leclerc. Lui ha avuto una prima sosta lenta e il team ha deciso di compensare restituendogli una posizione. Per me è sicuramente un peccato, ma ci dobbiamo preoccupare soprattutto del distacco con la Mercedes. Dobbiamo lavorare e capire come migliorare. Anche la McLaren è molto avanti rispetto a noi". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, rilasciate a Marca al termine del Gran Premio di Ungheria, in cui ha tagliato il traguardo in ottava posizione alle spalle di Charles Leclerc.