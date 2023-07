Scovata officina illegale nel deposito Cotral: auto riparate e gasolio rubato

In auto a 160 km/h davanti alla pattuglia dei vigili: patente ritirata

Da meccanico Cotral a privato

Diversi operai e responsabili nell'officina avrebbero effettuato manutenzioni di autovetture e furgoni privati durante l'orario di lavoro, utilizzando la strumentazione e i pezzi di ricambio dei bus aziendali. Non solo, i lavoratori rubavano anche Gasolio e urea, un additivo utilizzato per alimentare i motori Diesel.

L'azienda Cotral ha avviato un'indagine con l'ausilio di un gruppo di investigatori privati per raccogliere prove sulle irregolarità: sono state piazzate telecamere nascoste all'interno delle rimesse a partire da aprile e fino a tutto giugno 2023 per raccogliere ulteriori prove. Inoltre, si è scoperto che le riparazioni non autorizzate coinvolgevano anche veicoli di clienti esterni, con i pezzi pagati dall'azienda Cotral. Gli 8 dipendenti coinvolti sono in attesa di dure decisioni disciplinari.

Scende alla stazione sbagliata e torna indietro a piedi: treni fermi